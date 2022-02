Olimpiadi invernali, programma dell’8 febbraio: tanto snowboard (Di lunedì 7 febbraio 2022) Olimpiadi invernali di Beijing 2022, anche per l’8 febbraio sono numerose le gare che attendono gli appassionati di sport su ghiaccio e neve. snowboard e Sci di fondo sono particolarmente presenti con molti eventi. In particolare saranno assegnate medaglie nel biathlon, nel curling, nello sci alpino, nello sci di fondo, nel freestyle, nello slittino e nello snowboard. Questo il programma completo della giornata. Beijing 2022, il programma di martedì 8 febbraio 2.20 – Pattinaggio di figura: programma corto uomini 2.35 – Slittino: prova 5 doppio 3.00 – Freestyle: prima manche finale big air donne 3.20 – Freestyle: seconda manche finale big air donne 3.40 – snowboard: qualificazioni PGS donne 3.45 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022)di Beijing 2022, anche per l’8sono numerose le gare che attendono gli appassionati di sport su ghiaccio e neve.e Sci di fondo sono particolarmente presenti con molti eventi. In particolare saranno assegnate medaglie nel biathlon, nel curling, nello sci alpino, nello sci di fondo, nel freestyle, nello slittino e nello. Questo ilcompleto della giornata. Beijing 2022, ildi martedì 82.20 – Pattinaggio di figura:corto uomini 2.35 – Slittino: prova 5 doppio 3.00 – Freestyle: prima manche finale big air donne 3.20 – Freestyle: seconda manche finale big air donne 3.40 –: qualificazioni PGS donne 3.45 ...

