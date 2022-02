Olimpiadi invernali 2022, Federica Brignone esulta: “È incredibile…” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una gioia infinita per Federica Brignone e per Giovanni Malagò dalle Olimpiadi invernali 2022. La prima ha conquista una stupenda medaglia d’argento portando a quattro gli allori fin qui incassati dalla spedizione azzurra, mentre il secondo, da presidente del CONI, gongola per il buon avvio degli atleti italiani. Olimpiadi invernali 2022: le parole di Brignone e Malagò Ecco le dichiarazioni di Federica Brignone riportate da Sky Sport: “Sono venuta qui senza un podio nello slalom gigante. Sto migliorando sempre più con la mia fiducia quest’anno, ma il GS è sempre stato come ‘OK, sto facendo una manche OK, o qualche split OK’, ma mai due manche. Oggi ero davvero concentrata e quando ho messo le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una gioia infinita pere per Giovanni Malagò dalle. La prima ha conquista una stupenda medaglia d’argento portando a quattro gli allori fin qui incassati dalla spedizione azzurra, mentre il secondo, da presidente del CONI, gongola per il buon avvio degli atleti italiani.: le parole die Malagò Ecco le dichiarazioni diriportate da Sky Sport: “Sono venuta qui senza un podio nello slalom gigante. Sto migliorando sempre più con la mia fiducia quest’anno, ma il GS è sempre stato come ‘OK, sto facendo una manche OK, o qualche split OK’, ma mai due manche. Oggi ero davvero concentrata e quando ho messo le ...

