"Abbiamo due referendum che hanno detto che il Nucleare in Italia non va fatto. La legge dice questo e non si discute. Io non ho detto 'facciamo il Nucleare', il mio era solo un invito a fare ricerca ...

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare Cingolani Nucleare, Cingolani: referendum si rispetta ma va fatta ricerca "Ci sono 14 Paesi in Ue che usano il nucleare - ha ricordato Cingolani - l'Italia no, questo è fuori discussione. Ma a questi 14 Paesi veramente qualcuno può dire che adesso non si investe più? Io ...

Il tema del caro bollette torna nel dibattito politico. Cosa farà il governo Draghi? ... servono impianti di stoccaggio e rigassificatori, serve riprendere la ricerca sul nucleare pulito ... Daniele Franco che i ministri Giancarlo Giorgetti, dello Sviluppo economico, e Roberto Cingolani, ...

Nucleare, Cingolani: "In futuro valutare la quarta generazione" SavonaNews.it Nucleare, Cingolani: "In futuro valutare la quarta generazione" Lo ha detto il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani a Genova questa mattina al convegno ‘Italia Domani’ dedicato ai fondi del pnrr. Il ministro, più volte criticato per la sua ...

Cingolani, vera sfida è transizione giusta Lo ha detto il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, parlando del caro bollette con i giornalisti a margine della tappa genovese di "Italia domani: dialoghi sul piano nazionale di ...

