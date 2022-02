“Non è finita”. Red Canzian, l’annuncio dall’ospedale sulle sue condizioni: “Una cosa brutta” (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’amatissimo volto dei Pooh se l’è vista davvero brutta e per di più alla vigilia del debutto della sua opera teatrale alla quale ha dedicato tutto se stesso coinvolgendo anche la sua famiglia. Fortunatamente però Red Canzian è riuscito a riprendersi, ma la strada verso la guarigione è ancora molto lunga. Ancora ricoverato, ore fa ha aggiornato i suoi fan. Poco prima dell’anteprima del suo Casanova Opera Pop, realizzato con la consorte Beatrix Niederwieser, il figliastro Phil Mer e la figlia Chiara, Red Canzian è stato ricoverato d’urgenza presso il Cà Foncello di Treviso per un’infezione cardiaca. Già in passato, com’è già risaputo, è uscito vincente dalla dissezione dell’aorta e da un tumore al polmone. Red Canzian, l’annuncio dall’ospedale: come sta “Ho avuto un ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’amatissimo volto dei Pooh se l’è vista davveroe per di più alla vigilia del debutto della sua opera teatrale alla quale ha dedicato tutto se stesso coinvolgendo anche la sua famiglia. Fortunatamente però Redè riuscito a riprendersi, ma la strada verso la guarigione è ancora molto lunga. Ancora ricoverato, ore fa ha aggiornato i suoi fan. Poco prima dell’anteprima del suo Casanova Opera Pop, realizzato con la consorte Beatrix Niederwieser, il figliastro Phil Mer e la figlia Chiara, Redè stato ricoverato d’urgenza presso il Cà Foncello di Treviso per un’infezione cardiaca. Già in passato, com’è già risaputo, è uscito vincente dalla dissezione dell’aorta e da un tumore al polmone. Red: come sta “Ho avuto un ...

Advertising

Eurosport_IT : OTTO SU OTTO, e non è ancora finita...! ???????? L'Italia del curling continua a sognare grazie a Stefania Constantini… - RaiUno : “Questa sera sei bellissima Se lo sai che non è finita abbracciami” ?Il medley di @CremoniniCesare è su RaiPlay ?… - pfmajorino : Quando pensa il governo italiano di farla finita con quell'autentica vergogna che è il finanziamento indiretto dei… - meteogiornaleit : Meteo Italia al 23 febbraio: INVERNO, non è ancora finita - TeaTeaser : @DissidentePer L'italiano medio non ha il DNA del ribelle. Tutti sappiamo la verità, poi c'è chi si tappa le orecch… -