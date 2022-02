Nola Capitale del Libro 2022, Manfredi: Città Metropolitana sosterrà la candidatura della città bruniana (Di lunedì 7 febbraio 2022) “La candidatura di Nola come sede della Capitale del Libro 2022 rappresenta un grande attestato per una straordinaria città che già gode del riconoscimento Unesco e per l’intera area Metropolitana di Napoli“. Lo dichiara il sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi. “La città Metropolitana, in piena sinergia istituzionale con la Regione – aggiunge Manfredi – è pronta a sostenere il progetto con appositi investimenti nella promozione culturale. Essere stati selezionati dalla giuria di esperti del Ministero della Cultura insieme ad altre sette città costituisce un primo passo verso l’attivazione ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Ladicome sededelrappresenta un grande attestato per una straordinariache già gode del riconoscimento Unesco e per l’intera areadi Napoli“. Lo dichiara il sindaco metropolitano di Napoli Gaetano. “La, in piena sinergia istituzionale con la Regione – aggiunge– è pronta a sostenere il progetto con appositi investimenti nella promozione culturale. Essere stati selezionati dalla giuria di esperti del MinisteroCultura insieme ad altre settecostituisce un primo passo verso l’attivazione ...

