MOVIOLA – Salernitana-Spezia | Fazio su Erlic in area | rigore col Var

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Episodio dainassegnato col Var per il tocco disuincampana. Penalty che non viene visto in presa diretta dall’arbitro Valeri, che nonostante la sua esperienza si perde un contatto molto evidente. Il tocco del difensore di casa sul collega degli aquilotti non è veemente, ma basta per far propendere sull’assegnazione del. Dal dischetto gol di Manaj ed è 1-1. SportFace.