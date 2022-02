Liu Jo debutta nel petwear e veste anche gli animali

Leggi su diredonna

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Liu Jo e la start up Me Pet hanno siglato un accordo in esclusiva internazionale della durata di cinque anni, per la licenza delle linee a marchio Liu Jo Pets, una linea dedicata all’abbigliamento e accessori per gli. Il noto brand punta ad affermare la nuova linea sia sul mercato domestico che all’estero, attraverso una ‘propostademocratica che coniughi design esclusivo, high quality e rispetto per l’ambiente. Vi raccomandiamo... Liu Jo: 10 capi must have per la primavera “Il progetto – spiega la label in una nota stampa – nasce da un attento studio del mercato e del suo scenario competitivo a livello internazionale, il quale ha evidenziato un’interessante opportunita? di business che trova la sua traduzione nella realizzazione di una proposta...