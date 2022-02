Le nuove regole per scuola e green pass in vigore da oggi (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - Via libera alle nuove misure per la gestione dei casi di positività del sistema educativo, scolastico e formativo. Ecco come funzionerà in scuole, asili e istituti superiori. scuola dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l'attività educativa e ... Leggi su agi (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - Via libera allemisure per la gestione dei casi di positività del sistema educativo, scolastico e formativo. Ecco come funzionerà in scuole, asili e istituti superiori.dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l'attività educativa e ...

