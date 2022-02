La Bce | l’inflazione e la Germania Maastricht? Serve ancora Parla De Romanis

Leggi su formiche

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Bisogna andarci piano con i tassi. Sì, ai piani alti della Banca centrale qualcosa è cambiato e un aumento del costo del denaro non è più così un tabù. Ma il tempo si sa, è galantuomo, e allora se stretta sarà non sarà immediata. I mercati, lo spread Btp/Bund salito oltre i 160 punti base nel giro di pochi giorni sta lì a dimostrarlo, hanno fiutato il cambio di vento, eppure accelerazioni in stile Fed non sono da mettere nel conto, spiega a Formiche.net Veronica De, economista della Luiss e saggista. La Bce ha mandato segnali inequivocabili nei giorni scorsi,ora preoccupa davvero . C’era da aspettarselo? Christine Lagarde ha detto che le stime sulsono più alte del previsto ma ha anche ribadito la sua linea, ovvero lo stop progressivo agli acquisti di debito nelle prossime settimane. Solo una volta che ...