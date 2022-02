Juventus, niente paura per Zakaria: soltanto una contusione, a disposizione di Allegri (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Juventus di Massimiliano Allegri è ripartita dai nuovi acquisti, Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, affermandosi immediatamente in casa contro l’Hellas Verona. Un 2-0 firmato proprio dalle reti dell’ex centravanti della Fiorentina e dal promettente centrocampista di Ginevra; preoccupazione, nel finale, per un duro colpo rimediato dall’elvetico, che lo ha costretto a un’uscita di scena anzitempo dal campo dell’Allianz Stadium. soltanto un timore momentaneo, però, per quanto concerne Zakaria: soltanto una contusione alla zona lombare, la quale non comprometterà il suo rendimento nel futuro prossimo. La Juventus pensa già alla sfida di Coppa Italia con il Sassuolo, in programma il 10 febbraio. Forze nuove per Allegri e un organico ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ladi Massimilianoè ripartita dai nuovi acquisti, Dusan Vlahovic e Denis, affermandosi immediatamente in casa contro l’Hellas Verona. Un 2-0 firmato proprio dalle reti dell’ex centravanti della Fiorentina e dal promettente centrocampista di Ginevra; preoccupazione, nel finale, per un duro colpo rimediato dall’elvetico, che lo ha costretto a un’uscita di scena anzitempo dal campo dell’Allianz Stadium.un timore momentaneo, però, per quanto concerneunaalla zona lombare, la quale non comprometterà il suo rendimento nel futuro prossimo. Lapensa già alla sfida di Coppa Italia con il Sassuolo, in programma il 10 febbraio. Forze nuove pere un organico ...

