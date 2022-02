Italia-Svezia curling oggi | orario semifinale Olimpiadi | canale tv | programma in chiaro | streaming

(Di lunedì 7 febbraio 2022) L’affronterà lanelladel torneo didoppio misto alleInvernali di Pechino 2022. Gli azzurri incroceranno i maestri scandinavi alle ore 13.05 odierne sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese. Amos Mosaner e Stefania Constantini si presentano all’appuntamento da imbattuti, dopo aver infilato nove vittorie consecutive in altrettanti incontri disputati nel round robin. La marcia della coppia tricolore è stata imperiale, ma ora bisogna mantenere la stessa lucidità nella fase a eliminazione diretta. L’ha naturalmente già sconfitto lanella fase preliminare e spera di ripetersi quest’, in modo da raggiungere l’atto conclusivo e mettere già in tasca quella che sarebbe una ...

La gara con lasarà disputata stasera alle 20:05 locali (le 13:05 in), mentre l'altra semifinale vedrà impegnate Norvegia e Gran Bretagna. .La diretta testuale di, semifinale del torneo del doppio misto di curling alle Olimpiadi Pechino 2022 . Amos Mosaner e Stefania Constantini non hanno intenzione di fermare la loro corsa verso una medaglia.L’Italia affronterà la Svezia nella semifinale del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri incroceranno i maestri scandinavi alle ore 13.05 odierne sul ...Sport - Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1. Diretta streaming, gratis, su Rai Play. Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. DIRETTA LIVE ...