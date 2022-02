“Io non provo nulla!”, Barù chiarisce i sentimenti per Jessica (Di lunedì 7 febbraio 2022) Barù, chiacchierando con Davide Silvestri, ha nuovamente chiarito il suo disinteresse nei confronti di Jessica Selassiè, specie dopo la polemica che si è venuta a creare nella Casa del Grande Fratello Vip con protagonista anche Delia Duran ed un presunto bacio nella Love Boat. “Non provo niente!”, Barù chiarisce i sentimenti per Jessica Davide Silvestri,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 7 febbraio 2022), chiacchierando con Davide Silvestri, ha nuovamente chiarito il suo disinteresse nei confronti diSelassiè, specie dopo la polemica che si è venuta a creare nella Casa del Grande Fratello Vip con protagonista anche Delia Duran ed un presunto bacio nella Love Boat. “Nonniente!”,perDavide Silvestri,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

chetempochefa : 'Non so dirti ciò che provo, è un mio limite Per un 'ti amo' ho mischiato droghe e lacrime Questo veleno che ci spu… - Karolista_sevil : RT @Jes912: A me lascia molto perplessa leggervi dire 'Lui con lei pesa tutto' quando poi con gli altri ci mette 3 sec a dire 'non provo nu… - rachi_2808 : RT @orsobaru: Barù: non provo niente per Jessica Il turno notturno: #Jerù - louisvvsun : RT @fesssongever: 'ti amo non lo so dire', 'non so dirti ciò che provo, è un mio limite' Mahmood, tutto ok? - blackdrieddaisy : Credo sia più tiamofobico. “Non so dire ciò che provo, è un mio limite” Brividi “Ti amo non lo so dire”, canzone ca… -