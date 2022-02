“Io e Niccolò ci siamo lasciati”. Lorella Boccia, l’annuncio choc poi il colpo di scena. Ma piovono critiche (Di lunedì 7 febbraio 2022) La notizia della fine della relazione tra Lorella Boccia e Niccolò Presta ha messo in ansia i fan della coppia. È stata la ballerina a comunicare su Instagram la fine dell’amore con il marito: i due sono genitori di Luce Althea, nata lo scorso ottobre. Una notizia che ha colto molti di sorpresa dal momento che la coppia appariva molto affiatata sui social e in queste settimane non c’erano stati indizi o rumor che indicassero una rottura. “Alcuni di voi hanno notato l’assenza di Nick sui miei social, ne avevo già parlato qualche settimana fa. Ci siamo allontanati, ci siamo lasciati. Non torna a casa da 20 giorni, non vede la bambina da 20 giorni. Credo non ci sia bisogno di aggiungere altro”. Il messaggio postato dalla ballerina non lascia spazio a dubbi. Lorella ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) La notizia della fine della relazione traPresta ha messo in ansia i fan della coppia. È stata la ballerina a comunicare su Instagram la fine dell’amore con il marito: i due sono genitori di Luce Althea, nata lo scorso ottobre. Una notizia che ha colto molti di sorpresa dal momento che la coppia appariva molto affiatata sui social e in queste settimane non c’erano stati indizi o rumor che indicassero una rottura. “Alcuni di voi hanno notato l’assenza di Nick sui miei social, ne avevo già parlato qualche settimana fa. Ciallontanati, ci. Non torna a casa da 20 giorni, non vede la bambina da 20 giorni. Credo non ci sia bisogno di aggiungere altro”. Il messaggio postato dalla ballerina non lascia spazio a dubbi....

