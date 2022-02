(Di martedì 8 febbraio 2022) Saranno necessari nuovi esami per Duvan: l’più grave del previsto e mettere a rischio laL’di Duvantiene in grossacasa: si teme infatti un altro lunghissimo stop. Come riportato da L’Eco di Bergamo, la preoccupazione è che ci sia una lesione al tendine per l’attaccante colombiano che salterà sicuramente la Juventus domenica. Si parla addirittura di quattro mesi di stop. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nella giornata di domani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : Atalanta, Zapata rischia 4 mesi di stop dopo l'infortunio. Arriva uno svincolato? #SkySport #Atalanta #Zapata - DiMarzio : Il nuovo infortunio di #Zapata preoccupa l'#Atalanta - saIva___ : RT @GuarroPas: #Atalanta, il 31 agosto il Dott. Marco #Bruzzone rassegna le proprie dimissioni. Da quel momento, l'infortunio di #Gosens co… - zazoomblog : Infortunio Zapata brutte notizie per l’Atalanta: quanto tempo rischia di stop - #Infortunio #Zapata #brutte… - CalcioNews24 : Infortunio #Zapata: #Atalanta in ansia, la stagione potrebbe essere già finita -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Zapata

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Saranno necessari nuovi esami per Duvan: l'potrebbe essere più grave del previsto e mettere a rischio la stagione L'di Duvantiene in grossa ansia casa Atalanta: si teme infatti un altro lunghissimo stop. ...Atalanta, lungo stop per? Si teme una lesione al tendine e, se questa diagnosi dovesse essere confermata, allora si andrebbe incontro ad uno stop molto lungo (si parla addirittura di quattro ...Infortunio che, se confermato, costringerà il colombiano a operarsi e a rimanere fermo per circa quattro mesi. Una tegola pesantissima per Gasperini, che dunque potrebbe dover rinunciare a Zapata fino ...L'Atalanta è uscita a pezzi dall'ultimo turno di campionato con la sconfitta interna contro il Cagliari. L'infortunio rimediato infatti da Duvan Zapata potrebbe essere grave, al ...