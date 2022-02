Il direttore tecnico dell’Ajax Marc Overmars si dimette. “Inviava messaggi inappropriati alle colleghe. Comportamento inaccettabile” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una serie di “messaggi inappropriati” alle colleghe e Marc Overmars lascia il ruolo di direttore tecnico dell’Ajax. L’ex centrocampista ha abbandonato il suo incarico, che ricopriva dal 2012, dopo aver discusso con l’amministratore delegato Edwin van der Sar e il consiglio di sorveglianza a seguito di segnalazioni di presunta cattiva condotta. Una dichiarazione sul sito ufficiale dell’Ajax spiega: “Il direttore degli affari calcistici Marc Overmars lascerà l’Ajax con effetto immediato”. “Una serie di messaggi inappropriati inviati a diverse colleghe per un lungo periodo di tempo sono alla base della sua decisione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una serie di “lascia il ruolo di. L’ex centrocampista ha abbandonato il suo incarico, che ricopriva dal 2012, dopo aver discusso con l’amministratore delegato Edwin van der Sar e il consiglio di sorveglianza a seguito di segnalazioni di presunta cattiva condotta. Una dichiarazione sul sito ufficialespiega: “Ildegli affari calcisticilascerà l’Ajax con effetto immediato”. “Una serie diinviati a diverseper un lungo periodo di tempo sono alla base della sua decisione di ...

