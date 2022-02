Grande Fratello Vip ieri sera: chi è il primo finalista? Percentuali (Di martedì 8 febbraio 2022) Un’altra puntata del Grande Fratello VIP si è conclusa, ieri sera il televoto ha stabilito il preferito tra i nominati: scopriamo, quindi, chi è il primo finalista tra Delia Duran, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestre? Scopriamolo insieme chi erano i chi ha vinto al televoto e le Percentuali di voto. Leggi anche: Eurovision Song... Leggi su donnapop (Di martedì 8 febbraio 2022) Un’altra puntata delVIP si è conclusa,il televoto ha stabilito il preferito tra i nominati: scopriamo, quindi, chi è iltra Delia Duran, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestre? Scopriamolo insieme chi erano i chi ha vinto al televoto e ledi voto. Leggi anche: Eurovision Song...

Advertising

trash_italiano : Quanto ci pentiremo di non aver chiesto aiuto alle Bimbe di Giulia De Lellis e ai brasiliani che guardano il Grande Fratello. #Sanremo2022 - KindnessPunk86 : È proprio vero … Il Grande fratello è uno specchietto sulla società … Con il merito non si va da nessuna parte #gfvip - franonesiste : RT @lasofdeitweet: il grande fratello dura 6 mesi e sanremo 5 giorni, poi ci chiediamo perché l’Italia non va avanti - infoitcultura : Grande Fratello Vip, il grave lutto sconvolge la casa: ma il dettaglio non sfugge - infoitcultura : Barù vittima di un lutto al Grande Fratello VIP - Bigodino -