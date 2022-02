Firenze, raid incendiario in due scuole. Grave episodio, le indagini (Di lunedì 7 febbraio 2022) Firenze, 7 febbraio 2022 - Bombe carta contro la vetrata di ingresso di due scuole che affacciano su via Pistoiese . Inquietanti gli episodi avvenuti a Firenze. Stamattina, sia alla primaria Balducci ... Leggi su lanazione (Di lunedì 7 febbraio 2022), 7 febbraio 2022 - Bombe carta contro la vetrata di ingresso di dueche affacciano su via Pistoiese . Inquietanti gli episodi avvenuti a. Stamattina, sia alla primaria Balducci ...

Advertising

qn_lanazione : Raid incendiario in due scuole di #Firenze. Grave episodio, indagini della polizia - corrierefirenze : VIDEO - Due ragazzi respinti all’ingresso, perché sprovvisti di green pass e prenotazione, sarebbero tornati con al… - rep_firenze : Firenze: 'Più sicurezza', flash mob contro i raid sulle auto a Porta a Prato [aggiornamento delle 20:28]… - controradio : ?? Firenze, atti vandalici in zona Porta al Prato. Le voci dei residenti - botpokemongofr1 : RT @danedanedachan: Vivo in Giappone???? Voglio Nyaspar da vari paesi. In particolare, voglio catturare Nyaspar dalla Transilvania (Romania)… -