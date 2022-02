Di Maio contro il piano Conte per non sparire dal Palazzo (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'ex premier vuole il voto anticipato e decidere le liste. Il ministro guarda con sospetto la sponda di Letta Leggi su ilgiornale (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'ex premier vuole il voto anticipato e decidere le liste. Il ministro guarda con sospetto la sponda di Letta

pietroraffa : #DiMaioOut è tra le tendenze, ma è stato utilizzato solo da 289 profili. I primi 10 account per numero di tweet s… - fattoquotidiano : Di Maio, Repubblica: “Contro di lui un tweet-bombing da account fake Usa”. Ma il software la smentisce: “Tutti ital… - Key4biz : Tweet-boombing contro @luigidimaio? I dati di @MetatronAnalyt1, piattaforma di intelligence di rete, una delle più… - dukana2 : RT @erretti42: Di Maio che tenta di far passare un vero e proprio ammutinamento contro il capitano della nave per esercizio di pluralismo è… - FrankTaricone : RT @pengueraffaele: Giuseppe Conte non depone l’ascia di guerra contro Di Maio -