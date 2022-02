Dentista e cura delle carie (Di lunedì 7 febbraio 2022) La cura dei denti è importantissima, ma c’è da dire che senza un Dentista sarebbe impossibile riuscire poi a gestire e a eliminare direttamente le carie che tendono poi ad attaccare i denti. La carie sono dei batteri che riescono a penetrare nello smalto di protezione naturale che si possiede, per entrare all’interno dei denti e iniziare poi a “rosicchiare” e a nutrirsi dell’osso. Sono pericolose perché se arrivano alla polpa e alla radice, innescano infezioni gengivali e ascessi. Purtroppo gli ascessi sono particolarmente dolorosi, ma non va dimenticato che esse sono poi pericolose per la muscolatura viso e per le ossa interne. Dunque sottovalutare la presenza di una carie, nella convinzione che esso sia un danno solo ad un dente, è sbagliato e le conseguenze sono poi drammatiche. C’è da dire che, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ladei denti è importantissima, ma c’è da dire che senza unsarebbe impossibile riuscire poi a gestire e a eliminare direttamente leche tendono poi ad attaccare i denti. Lasono dei batteri che riescono a penetrare nello smalto di protezione naturale che si possiede, per entrare all’interno dei denti e iniziare poi a “rosicchiare” e a nutrirsi dell’osso. Sono pericolose perché se arrivano alla polpa e alla radice, innescano infezioni gengivali e ascessi. Purtroppo gli ascessi sono particolarmente dolorosi, ma non va dimenticato che esse sono poi pericolose per la muscolatura viso e per le ossa interne. Dunque sottovalutare la presenza di una, nella convinzione che esso sia un danno solo ad un dente, è sbagliato e le conseguenze sono poi drammatiche. C’è da dire che, in ...

