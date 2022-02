Covid | le news Aumentano i ricoveri +177 | calano le intensive -8 | 326 i decessi LIVE

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Bollettino di oggi: 41.247 nuovi casi, il tasso di positività è al 10,5%. I tamponi processati sono 393.663. Tornano sotto i 2 milioni gli italiani attualmente positivi. Speranza: "Segnali incoraggianti, -30% casi in una settimana". Il sottosegretario alla Salute Costa: "In zona bianca dall'11 febbraio senza mascherine all'aperto". Poi sullo stato d'emergenza: "A fine marzo condizioni per non prorogarlo". Quarantena addio: con nuove regole sulla scuola, tornano in presenza gli studenti vaccinati

