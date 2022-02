Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Contagion, Steven Soderbergh svela l'unico dettaglio che il suo film fallì nell'indovinare… - GianlucaOdinson : Contagion, Steven Soderbergh svela l'unico dettaglio che il suo film fallì nell'indovinare -… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagion Steven

Movieplayer.it

...per Licorice Pizza Kenneth Branagh per Belfast Jane Champion per The Power of the Dog... Leyendecker The Queen of Basketball TerrorMiglior cortometraggio live action Censor of Dreams ...Leggi anche › '' diSoderbergh nella top ten di iTunes in seguito all'epidemia di Coronavirus Endemia Una malattia si considera endemica quando l'agente responsabile è ...Steven Soderbergh sarà presto al cinema con un nuovo film, ma da due anni a questa parte ormai, Contagion è il titolo di sua fattura che più ha fatto parlare, ovviamente per via del suo ...Steven Soderbergh isn’t just one of the world’s most accomplished ... Kimi isn’t your first film to deal with a pandemic—that would be 2011’s Contagion. Were you surprised that, during the early days ...