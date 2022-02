Casini: «Io presidente di Lega Serie A? Assolutamente no» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pierferdinando Casini ha fatto chiarezza sulla sua candidatura alla presidenza della Lega Serie A. Queste le sue parole Pierferdinando Casini ha fatto chiarezza sulla sua candidatura alla presidenza della Lega Serie A. Queste le sue parole, riportate da Il Corriere dello Sport: «Io presidente di Lega? Non esiste. Nessuno mi ha cercato e oltretutto non sarei mai disponibile per questo ruolo. Peraltro mi ritroverei in un palese conflitto di interessi, perché io sono un per nulla obiettivo tifoso del Bologna» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pierferdinandoha fatto chiarezza sulla sua candidatura alla presidenza dellaA. Queste le sue parole Pierferdinandoha fatto chiarezza sulla sua candidatura alla presidenza dellaA. Queste le sue parole, riportate da Il Corriere dello Sport: «Iodi? Non esiste. Nessuno mi ha cercato e oltretutto non sarei mai disponibile per questo ruolo. Peraltro mi ritroverei in un palese conflitto di interessi, perché io sono un per nulla obiettivo tifoso del Bologna» L'articolo proviene da Calcio News 24.

