Brescia: Cellino esonero Inzaghi, al suo posto pronto Diego Lopez (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il pareggio per 0-0 contro il Cosenza ha spinto il patron del Brescia Massimo Cellino ad esonerare Filippo Inzaghi, tecnico con il quale non si era mai costruito un rapporto costruttivo nonostante una squadra lanciata verso la Serie A. Cellino non avrebbe gradito infatti l'atteggiamento della squadra nell'ultima giornata di B e non ha aspettato la prossima gara contro l'Alessandria per richiamare il Inzaghi. Al suo posto è pronto Diego Lopez, altro allenatore già avuto tra le file delle Rondinelle e cambiato l'anno scorso. Brescia: Cellino esonera Inzaghi La situazione in casa Brescia è particolare. Più che i risultati a Cellino non sono andate ...

