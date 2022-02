Borussia Dortmund, che colpo: preso Sule dal Bayern Monaco, piaceva a diverse squadre italiane (Di lunedì 7 febbraio 2022) Acquisto ufficiale a sorpresa del Borussia Dortmund: il difensore centrale Niklas Sule arriverà a parametro zero dal Bayern Monaco. Il giocatore della Nazionale non ha rinnovato il suo contratto con... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Acquisto ufficiale a sorpresa del: il difensore centrale Niklasarriverà a parametro zero dal. Il giocatore della Nazionale non ha rinnovato il suo contratto con...

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund Clamoroso Sule, lascia il Bayern per andare al Borussia Dortmund: UFFICIALE ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Clamoroso Sule, lascia il Bayern per andare al Borussia Dortmund. Il centrale resta in Bundesliga: ufficiale Niklas Süle lascia il Bayern Monaco ma non la Bundesliga: ora è ufficiale. A fine stagione il difensore diventerà giallonero da parametro ...

Calciomercato Juventus, scelta fatta: firma col club rivale A sorpresa il centrale tedesco passerà ai rivali del Bayern - di solito accade il contrario - ovvero il Borussia Dortmund. La 'Bild' ha confermato in queste ore: il futuro del classe '95, che nel ...

Borussia Dortmund, il futuro di Haaland dipende da suo padre Calciomercato.com UFFICIALE: Sule ha firmato con il Borussia Dortmund per 4 anni

Borussia Dortmund, colpo Sule a zero: è ufficiale Il difensore tedesco era in scadenza di contratto con il Bayern Monaco Colpo di mercato del Borussia Dormtund. Attraverso un comunicato ufficiale, il club tedesco ha annunciato di aver trovato un ...

