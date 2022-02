Ascolti Tv, DAZN e i dati gonfiati: Agcom accende la bomba (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Agcom ha lanciato la bomba su DAZN e gli Ascolti: ci sarebbe un discostamento dai dati reali a quelli effettivi Potrebbe scoppiare una vera e propria bomba nei confronti di DAZN. E’ l’Agcom a sollevare il polverone sugli Ascolti Tv. I dati forniti da Nielsen ad Auditel non sarebbero veritieri. La variazione tra i dati forniti e quelli effettivi sarebbe del 50% per quanto riguarda il girone d’andata e addirittura del 60% nelle ultime giornate. Tim sta meditando la rinegoziazione a ribasso con DAZN, minacciando un accordo con Sky. Lo riporta il Fatto Quotidiano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’ha lanciato lasue gli: ci sarebbe un discostamento daireali a quelli effettivi Potrebbe scoppiare una vera e proprianei confronti di. E’ l’a sollevare il polverone sugliTv. Iforniti da Nielsen ad Auditel non sarebbero veritieri. La variazione tra iforniti e quelli effettivi sarebbe del 50% per quanto riguarda il girone d’andata e addirittura del 60% nelle ultime giornate. Tim sta meditando la rinegoziazione a ribasso con, minacciando un accordo con Sky. Lo riporta il Fatto Quotidiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

silviodifede : Noooooooooo. Chi l'avrebbe mai detto che Dazn stava gonfiando tutti i dati dei loro ascolti. Incredibile. Non l'avr… - CalcioNews24 : L'#Agcom accende la bomba su #DAZN e i dati sugli ascolti Tv ?? - 23_barone : @enzogoku69 @mirkocalemme @enzogoku69 dici questo perché non ascolti i commentatori di DAZN, altrimenti capiresti c… - NaebotherPal : @GuendaRa @thewhitefly_ Io non ho abbonamenti a sky e dazn,le partite le vedo o allo stadio quando posso o streamin… - giampodda : RT @nikita82roma: @F4Fake2 @OfficialASRoma Te presenti e te siedi sull’erba. 90 minuti. Più recupero, se vogliono. Sai che successone di as… -