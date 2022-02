A Napoli bucate ruote di un’ambulanza durante un intervento di soccorso

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Tagliano gli pneumatici all’ambulanza! È successo stanotte intorno alle 2.00 alla postazione 118 del Loreto Crispi mentre era impegnata in undia Rione Traiano a“. Lo denuncia, in un post su Facebook, l’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate‘. “L’amara scoperta al rientro dell’equipaggio nel mezzo di. Fortunatamente il paziente è stato trattato a domicilio e non necessitava di trasporto in ospedale altrimenti questa disavventura si sarebbe tramutata in tragedia“, sottolineano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.