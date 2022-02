-Venezia-Napoli 0-2 | i Partenopei vincono soffrendo

Advertising

annatrieste : Qualcuno, in risposta a un tweet del @VeneziaFC_IT sulla città di Napoli e sui napoletani, ha scritto 'Speriamo che… - sscnapoli : ??#Spalletti “Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per arrivare in maniera ottimale alla prossima gara. Dobbia… - pisto_gol : Ven-NAP 0:2 4^vittoria consecutiva del Napoli, che domina gioco e occasioni contro un Venezia solido e organizzato.… - NajZaHan_16 : RT @SiaranBolaLive: FT #SerieA Roma 0-0 Genoa Inter 1-2 Milán Fiorentina 0-3 Lazio Atalanta 1-2 Cagliari Bologna 0-0 Empoli Sampdoria 4-0… - SiaranBolaLive : FT #SerieA Roma 0-0 Genoa Inter 1-2 Milán Fiorentina 0-3 Lazio Atalanta 1-2 Cagliari Bologna 0-0 Empoli Sampdoria… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Napoli

... purtroppo il campionato di basket Serie A1 deve subire una nuova frenata, sono due le gare che per questa 19giornata non vengono disputate visto che ancheha subito la stessa sorte. ...Adesso però basta numeri e parole: leggiamo le formazioni ufficiali di, poi la parola finalmente passerà ai protagonisti in campo! FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 3 - ...Il Napoli vince 2-0 sul campo del Venezia nella gara per la 24esima giornata della Serie A, affianca il Milan ed è a ridosso dell’Inter capolista, che nel prossimo turno è attesa al Maradona per il ...Cuore azzurro per Amir Rrahmani, difensore del Napoli, che festeggia la vittoria degli azzurri, per 2-0 contro il Venezia, con una foto su Instagram.