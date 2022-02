Venezia | Ampadu | «Ci è mancato qualcosa in fase offensiva»

(Di domenica 6 febbraio 2022) Le parole a Dazn del difensore del, dopo la partita contro il Napoli persa tra le mura amicheha commentato ai microfoni di Dazn la partita contro il Napoli. Le parole del difensore del: PARTITA – «Abbiamo lavorato duro tenendo bene il campo, però ci èinnell’ultimo passaggio». CONSIGLI PAPA’ – «E’ una fortuna avere il papà con un passato da calciatore, ma non gli chiedo spesso. Parliamo di altro». SERIE A – «È il mio primo anno in Italia, ma è normale ci sia qualche difficoltà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il tabellino Venezia-Napoli 0-2 Venezia (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance (77′ Fiordilino), Crnigoj (70′ Busio), Ampadu (77′ Nsame); Johnsen