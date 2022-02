Ungheria: estrema destra in piazza in memoria di Miklos Horthy, alleato Hitler (Di domenica 6 febbraio 2022) L’estrema destra ungherese, sull’invito del Movimento della Patria e con la partecipazione di 13 organismi estremisti, ha commemorato con una manifestazione, fiaccolate e discorsi Miklos Horthy, alleato di Hitler e responsabile dell’olocausto di 400 mila ebrei ungheresi, a 65 anni dalla morte. Vi hanno partecipato migliaia di persone, e molto partecipata è stata anche una contromanifestazione di antifascisti; entrambe si sono svolte sotto la stretta sorveglianza della polizia. Governatore dell’Ungheria dal 1920 al 1944, Miklos Horthy è ritenuto dagli storici anche il principale responsabile della sconfitta del Paese nella seconda Guerra Mondiale.L’oratore principale dell’evento organizzato dall’estrema ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) L’ungherese, sull’invito del Movimento della Patria e con la partecipazione di 13 organismi estremisti, ha commemorato con una manifestazione, fiaccolate e discorsidie responsabile dell’olocausto di 400 mila ebrei ungheresi, a 65 anni dalla morte. Vi hanno partecipato migliaia di persone, e molto partecipata è stata anche una contromanifestazione di antifascisti; entrambe si sono svolte sotto la stretta sorveglianza della polizia. Governatore dell’dal 1920 al 1944,è ritenuto dagli storici anche il principale responsabile della sconfitta del Paese nella seconda Guerra Mondiale.L’oratore principale dell’evento organizzato dall’...

