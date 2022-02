Udinese, Molina: 'Grande vittoria, ma possiamo ancora crescere' (Di domenica 6 febbraio 2022) La vittoria dell'Udinese col Torino è targata Nehuel Molina, che nel recupero ha segnato la rete che ha anticipato il raddoppio di... Leggi su calciomercato (Di domenica 6 febbraio 2022) Ladell'col Torino è targata Nehuel, che nel recupero ha segnato la rete che ha anticipato il raddoppio di...

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Molina Udinese, Molina: "Abbiamo fatto una grande partita e siamo stati premiati" ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le parole di Molina, esterno dell'Udinese, ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria contro il Torino Molina, esterno dell'Udinese, ha trovato il gol che ha sbloccato la sfida contro il Torino. Le sue parole a DAZN ...

Il Toro fa muro, ma nel recupero alla Dacia Arena passa l'Udinese due volte TORINO. Un espulso, sette ammoniti e tanta confusione. Udinese e Torino, due delle squadre più muscolari del campionato, la mettono sul piano fisico, ma a ...viene giustiziata da una punizione di Molina ...

Udinese, Molina: "Siamo stati premiati per la grande partita giocata" TUTTO mercato WEB L'Udinese “mata” 2-0 il Toro, in gol Molina e Pussetto UDINE (ITALPRESS) – Un pazzo finale regala all’Udinese la prima vittoria del 2022. Al Friuli il Toro è “matato” dopo il 90' con Molina su punizione e Pussetto su rigore, al termine di una gara vivace ...

Udinese, le pagelle di CM: Molina e Pussetto da tre punti. Bianconeri grintosi Quando accelera crea scompiglio Dall'81' Molina 7,5 - La sua punizione vale tre punti ... Allenatore Cioffi 6,5 - Tre punti importantissimi per i bianconeri. La sua Udinese non è ancora brillantissima ...

