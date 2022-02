Trova un portafogli pieno di soldi | lo restituisce e rifiuta la ricompensa

Advertising

Corriere Adriatico

PESARO - Il senso civico che va oltre i classici stereotipi. Due casi in due giorni, stranieri protagonisti che non accettano neppure una ricompensa . Perché quella cosa andava fatta, senza secondi ...... a rischio privacy eUn secondo caso in cui l'azione diventa illegale riguarda l'ambiente in cui viene effettuata la registrazione. Non è possibile registrare di nascosto se ci siin ...Perché quella cosa andava fatta, senza secondi fini. Ieri pomeriggio alle 14,30 nella zona del centro storico un ragazzo ghanese di 22 anni, Abdul, ha trovato un portafoglio a terra. Lo ha aperto e ...1' di lettura 05/02/2022 - Ha trovato un portafoglio mentre passeggiava per strada e ha rincorso la proprietaria per restituirlo. Il bel gesto è accaduto ieri mattina in via Cavallotti a Pesaro. A ...