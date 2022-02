Terremoti | scossa di magnitudo 3 8 a Viareggio

(Di domenica 6 febbraio 2022) Un terremoto di3.8 è avvenuto nella zona di, in provincia di Lucca. L'ipocentro è stato localizzato a 8 km di profondità. Ne dà notizia l'Istituto nazionale di geofisica e ...

La scossa, secondo quanto si legge sui social network, è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Un terremoto di magnitudo 3.8 è avvenuto nella zona di Viareggio, in provincia di Lucca. L'ipocentro è stato localizzato a 8 km di profondità. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 ha svegliato nella notte moltissimi cittadini della regione.