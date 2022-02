subito super Ganna: sua la crono di Besseges come nel 2021 (Di domenica 6 febbraio 2022) Un anno dopo, è subito Filippo Ganna. Il 25enne piemontese di Ineos - Grenadiers è il due volte campione del mondo a cronometro in gara e come nel 2021 ha vinto la crono conclusiva dell'Etoile de ... Leggi su gazzetta (Di domenica 6 febbraio 2022) Un anno dopo, èFilippo. Il 25enne piemontese di Ineos - Grenadiers è il due volte campione del mondo ametro in gara enelha vinto laconclusiva dell'Etoile de ...

Advertising

IlContiAndrea : In radio sarà super programmata. Il ritornello rimane subito impresso. Direi ottimo debutto per #Sangiovanni ??… - lillo_biondo : @gianfede_ Fede e Gian siete super innamorati pronti per andare ha convivere subito perché la lontananza non la sup… - mrscentralperk : christian con le palle super piene di queste classifiche scontate ed io subito dopo di lui #Amici21 - SonsiniMassimo : RT @moglieitaliana: ?? Mi presento:instancabile e super calda cerco veri mastini instancabili. Sarò la vostra schiava e impazzisco per i gio… - moglieitaliana : ?? Mi presento:instancabile e super calda cerco veri mastini instancabili. Sarò la vostra schiava e impazzisco per i… -