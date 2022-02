Slittino | Olimpiadi 2022 | la startlist della terza manche del singolo maschile A che ora parte Dominik Fischnaller | programma | tv

(Di domenica 6 febbraio 2022) Siamo ai nastri dinza delle due ultimeper quanto riguarda lo, che andrà a consegnare le sue prime medaglie per quanto riguarda i Giochi Olimpici invernali di Pechino. Sul difficilissimo tracciato di Yanqing nella giornata odierna si andrà a fare sul serio, dopo che nella giornata di ieri abbiamo assistito alle prime due, nelle quali la classifica si è già sgranata in maniera importante. Ilvedrà laalle ore 12.30 italiane (le 19.30 cinesi), mentre la quarta e decisiva prenderà il via alle ore 14.15 e andrà ad eleggere il nuovo campione olimpicospecialità. Al momento davanti a tutti troviamo il tedesco Johannes Ludwig, ...

Alle olimpiadi invernali di Pechino 2022, la gara di slittino individuale maschile entra nel vivo: si disputano terza e quarta manche, con Dominik Fischnaller che riparte dal terzo posto e Leon ... Tre gli italiani in gara. Prevista per le 11 ora locale (le 4 in Italia) è stata spostata in attesa di migliori condizioni atmosferiche. Alle 14 (le 7 da noi) la decisione se dare lo star o se rinviar ...