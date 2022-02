Sistema quarantene differenziate e green pass per accedere al diritto studio è discriminatorio, a dirlo il Garante dei minori di Trento. Scarica la lettera originale (Di domenica 6 febbraio 2022) Fabio Biasi, Garante dei minori di Trento, ha inviato una missiva al presidente della Provincia autonoma di Trento, al commissario del governo e all’Autorità Garante per l’infanzia. Nel testo vengono prese di mira le cosiddette misure di contenimento della pandemia per quanto riguarda trasporti scolastici, accesso alle attività sportive e ricreative, mense, regole di accesso alle scuole di ogni ordine e grado e quarantene differenziate a seconda dello stato vaccinale degli studenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 6 febbraio 2022) Fabio Biasi,deidi, ha inviato una missiva al presidente della Provincia autonoma di, al commissario del governo e all’Autoritàper l’infanzia. Nel testo vengono prese di mira le cosiddette misure di contenimento della pandemia per quanto riguarda trasporti scolastici, accesso alle attività sportive e ricreative, mense, regole di accesso alle scuole di ogni ordine e grado ea seconda dello stato vaccinale degli studenti. L'articolo .

