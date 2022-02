Serie C 2021 2022 | è un Moro inarrestabile | il Catania batte la Turris 1-3

(Di domenica 6 febbraio 2022) Match interessante ed emozionante quello trache si chiude con una vittoria casalinga per 1-3. Quattro gol, diverse emozioni, un bel match nel complesso.che porta a casa 3 punti insperati, che gli permettono di scappare via dalla zona retrocessione, al tredicesimo posto.che invece scontro la sconfitta, rimanendo indietro per la corsa al secondo posto. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Match che parte molto forte, con entrambe le squadre che si studiano. Tante azioni da una parte e dall’altra, ma nessuna concreta da gol. Si va negli spogliatoi sullo 0-0. SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint del, che trova subito il gol. Al minuto 54? Albertini mette dentro con un tocco morbido un ottimo pallone di ...

Match interessante ed emozionante quello tra Carrarese e Reggiana che si chiude con un pareggio per 0-2. Due gol, diverse emozioni, un bel match nel complesso. Carrarese che porta a casa 1 punti ...