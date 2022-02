Sanremo 2023, la Rai vuole ancora Amadeus: le alternative in caso di ‘no’ (Di domenica 6 febbraio 2022) Sanremo 2023 La settantaduesima edizione del Festival è appena terminata. E la domanda che tutti si fanno in queste ore è: Amadeus ci sarà l’anno prossimo? Si è appena conclusa la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse condotta da Amadeus ottenuto un successo mai visto prima, raggiungendo picchi di share pari al 60%. Sanremo 2023 (Fonte: Instagram)Lo scorso anno il conduttore era stato perentorio, smentendo categoricamente un Amater, invece, poi, le cose non sono andate così. In questi ultimi giorni, però, Amadeus ha lasciato aperto uno spiraglio sulla possibilità di un eventuale ritorno anche per la settantatreesima edizione. Infatti, in conferenza stampa il direttore artistico non ha mai voluto affrontare ... Leggi su vesuvius (Di domenica 6 febbraio 2022)La settantaduesima edizione del Festival è appena terminata. E la domanda che tutti si fanno in queste ore è:ci sarà l’anno prossimo? Si è appena conclusa la settantaduesima edizione del Festival di, la kermesse condotta daottenuto un successo mai visto prima, raggiungendo picchi di share pari al 60%.(Fonte: Instagram)Lo scorso anno il conduttore era stato perentorio, smentendo categoricamente un Amater, invece, poi, le cose non sono andate così. In questi ultimi giorni, però,ha lasciato aperto uno spiraglio sulla possibilità di un eventuale ritorno anche per la settantatreesima edizione. Infatti, in conferenza stampa il direttore artistico non ha mai voluto affrontare ...

IlContiAndrea : Ho incontrato #MarcoMengoni oggi pomeriggio e ci ha raccontato perché ha citato la Costituzione per parlare di gent… - _the_jackal : Siamo già al terzo cantante. di questo passo domani Amadeus presenterà Sanremo 2023. #Sanremo2022 - killmebyourname : RT @Alf3rret: Comunque il successo di vendite di ciao ciao e chimica post Sanremo innescherà la rinascita della musica electro-pop in Itali… - OyeReinna : RT @Alf3rret: Comunque il successo di vendite di ciao ciao e chimica post Sanremo innescherà la rinascita della musica electro-pop in Itali… - _delyshinoda : RT @noiamortaIe: DARGEN DIRETTORE ARTISTICO SANREMO 2023 -