Sanremo 2022: si chiude una porta, si apre l’Eurovision (Di domenica 6 febbraio 2022) Un finale, quello di Sanremo 2022, già scritto che si concretizza. Mahmood e Blanco spiccano il volo su una bici di diamanti, seconda l’eterea Elisa, terzo l’eterno Gianni Morandi. Ieri sera si è chiuso un Festival meraviglioso che ha trovato la sua formula migliore. E che ci ha risollevato dalla cronaca lugubre degli anni precedenti: contagi, terapie intensive colme, restrizioni che sono l’equivalente del non vivere. Quest’anno è stato l’anno della normalità, della platea in carne ed ossa (vi ricordate i palloncini della scorsa edizione?), degli abbracci. L’Amadeus ter, a parte qualche intoppo fisiologico, ha funzionato: conduzione asciutta, faro puntato sulle canzoni, coinvolgimento intelligente di più target. Il monologo non-monologo di Sabrina Ferilli E, dulcis in fundo, una presenza femminile per cui il palco è stata cassa di risonanza ... Leggi su zon (Di domenica 6 febbraio 2022) Un finale, quello di, già scritto che si concretizza. Mahmood e Blanco spiccano il volo su una bici di diamanti, seconda l’eterea Elisa, terzo l’eterno Gianni Morandi. Ieri sera si è chiuso un Festival meraviglioso che ha trovato la sua formula migliore. E che ci ha risollevato dalla cronaca lugubre degli anni precedenti: contagi, terapie intensive colme, restrizioni che sono l’equivalente del non vivere. Quest’anno è stato l’anno della normalità, della platea in carne ed ossa (vi ricordate i palloncini della scorsa edizione?), degli abbracci. L’Amadeus ter, a parte qualche intoppo fisiologico, ha funzionato: conduzione asciutta, faro puntato sulle canzoni, coinvolgimento intelligente di più target. Il monologo non-monologo di Sabrina Ferilli E, dulcis in fundo, una presenza femminile per cui il palco è stata cassa di risonanza ...

