Sanremo 2022, i vincitori in esclusiva a Domenica In: “Siamo senza parole, non abbiamo dormito. Era tutto inaspettato. Davanti a Gianni Morandi, eravamo anche in imbarazzo…” (Di domenica 6 febbraio 2022) “Siamo andati a letto stamattina. Siamo senza parole, era tutto inaspettato, nella reazione di ieri era un po’ bloccato. A fianco ad Elisa e Gianni Morandi eravamo un po’ in imbarazzo, lo posso dire? Però stamattina ci Siamo svegliati e… cioè, in realtà non ci Siamo proprio svegliati. eravamo belli felici”. Così Mahmood, trionfatore del Festival di Sanremo 2022 insieme a Blanco con Brividi, ha descritto le emozioni della vittoria. Lo ha fatto con Mara Venier nella puntata di Domenica In in cui tutti gli artisti in gara si sono esibiti ancora una volta nei rispettivi brani. Blanco e Mahmood hanno vinto 51% dei voti – nella media di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) “andati a letto stamattina., era, nella reazione di ieri era un po’ bloccato. A fianco ad Elisa eun po’ in imbarazzo, lo posso dire? Però stamattina cisvegliati e… cioè, in realtà non ciproprio svegliati.belli felici”. Così Mahmood, trionfatore del Festival diinsieme a Blanco con Brividi, ha descritto le emozioni della vittoria. Lo ha fatto con Mara Venier nella puntata diIn in cui tutti gli artisti in gara si sono esibiti ancora una volta nei rispettivi brani. Blanco e Mahmood hanno vinto 51% dei voti – nella media di ...

