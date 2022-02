Sanchez-Giroud, il VAR non poteva intervenire: il motivo (Di domenica 6 febbraio 2022) Neanche il tempo di festeggiare che il derby si riaccende tra le polemiche. Argomento in questione è il possibile fallo commesso da Giroud su Sanchez che ha di fatto innescato l’azione per il momentaneo pareggio rossonero. Olivier Giroud MilanSecondo la Gazzetta dello Sport l’intervento del francese sul cileno non è da giudicarsi falloso in quanto l’attaccante rossonero va esclusivamente sul pallone, pertanto il VAR non può intervenire in quanto la decisione è legata alla discrezione dell’arbitro. Si tende a sottolineare nell’articolo che la condotta dell’arbitro è stata impeccabile se non con qualche sbavatura, come in un mancato giallo da dare ad Hernandez su Barella. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 6 febbraio 2022) Neanche il tempo di festeggiare che il derby si riaccende tra le polemiche. Argomento in questione è il possibile fallo commesso dasuche ha di fatto innescato l’azione per il momentaneo pareggio rossonero. OlivierMilanSecondo la Gazzetta dello Sport l’intervento del francese sul cileno non è da giudicarsi falloso in quanto l’attaccante rossonero va esclusivamente sul pallone, pertanto il VAR non puòin quanto la decisione è legata alla discrezione dell’arbitro. Si tende a sottolineare nell’articolo che la condotta dell’arbitro è stata impeccabile se non con qualche sbavatura, come in un mancato giallo da dare ad Hernandez su Barella. VINCENZO BONIELLO

