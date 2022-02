Red Canzian: “Il ricovero durerà ancora un mese” (Video) (Di domenica 6 febbraio 2022) In un Video registrato qualche ora fa l’artista Red Canzian saluta i suoi fan e dice: “Il ricovero durerà ancora un mese” Red Canzian, bassista e cantante dei Pooh, dovrà stare ricoverato ancora un mese. A raccontarlo dall’ospedale di Treviso ai suoi fan è lui con un Video: «Ciao a tutti, è passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero», ha detto Canzian. L’artista 70enne è ricoverato a causa di una grave infezione cardiaca. Come ha detto durante il Video dovrà rimanere ancora ricoverato tre o quattro settimane. Nel Video postato sul suo profilo social, che l’artista ha intitolato «Il primo giorno di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 6 febbraio 2022) In unregistrato qualche ora fa l’artista Redsaluta i suoi fan e dice: “Ilun” Red, bassista e cantante dei Pooh, dovrà stare ricoveratoun. A raccontarlo dall’ospedale di Treviso ai suoi fan è lui con un: «Ciao a tutti, è passato esattamente undal giorno del mio», ha detto. L’artista 70enne è ricoverato a causa di una grave infezione cardiaca. Come ha detto durante ildovrà rimanerericoverato tre o quattro settimane. Nelpostato sul suo profilo social, che l’artista ha intitolato «Il primo giorno di ...

