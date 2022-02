Quirinale | Spadafora | ' Belloni? Dopo uscita Conte e raffica di no | Di Maio disse ' peccato' '

(Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Sul ruolo di Luigi DInella candidatura di Elisabetta"basta vedere la successione degli eventi. Salvini esce,poi lo ha un po' rincorso per metterci il cappello,diché si intuisce che questo nome èe arrivano unadi no. E Luigi alla fine dice ', ci stiamo bruciando un nome'. Io credo che il chiarimento possa essere anche archiviato per pensare piuttosto a come essere credibili alle elezioni del 2023". Così Vincenzoa In mezz'ora in Più.

L'auto ha percorso lentamente via Quattro novembre ed è arrivata in piazzale del, dove il ... come Luigi', ha commentato l'ex ministro Vincenzo. Lo scontro Conte - Di Maio, ha ..."Mattarella si conferma l'unica vera garanzia che abbiamo avuto in questi anni e lo sarà anche nei prossimi anni", è il commento del pentastellato Vincenzo. 'Ora resa dei conti nel M5S? - ...Io credo che il chiarimento possa essere anche archiviato per pensare piuttosto a come essere credibili alle elezioni del 2023”. Così Vincenzo Spadafora a In mezz’ora in Più.Roma, 6 feb. Quella del Quirinale "è stata una settimana che ha svelato la ... non è la prima volta che fa un passo indietro per il bene delle comunità M5S". Così Vincenzo Spadafora a In mezz'ora in ...