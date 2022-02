Per Sanremo 13,2 mln di ascolti per la finale, dato più alto dal 2000 (Di domenica 6 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Si chiude un risultato di ascolti record il terzo Festival di Sanremo firmato da Amadeus. Il dato complessivo – che comprende anche i minuti della proclamazione del vincitore, rilevati separatamente – è il più alto dal 2000: 13 milioni 205 mila spettatori con il 65% di share. La prima parte (21.22-23.54) è stata vista da 15 milioni 660 mila spettatori, con uno share del 62.1%, mentre la seconda (23.58-1.48) ha avuto 10 milioni 153 mila telespettatori, con uno share del 72.1%. La proclamazione del vincitore (1.49-1.56) è stata vista da 6 milioni 422 mila persone, con uno share del 73.4%. Il picco di ascolto è stato registrato alle 22.38 con 16 milioni 894 mila, quello di share all'1.47 con l'81.2%. Per quanto riguarda i contatti, hanno sfiorato i 29 milioni, con 28 milioni 709 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Si chiude un risultato direcord il terzo Festival difirmato da Amadeus. Ilcomplessivo – che comprende anche i minuti della proclamazione del vincitore, rilevati separatamente – è il piùdal: 13 milioni 205 mila spettatori con il 65% di share. La prima parte (21.22-23.54) è stata vista da 15 milioni 660 mila spettatori, con uno share del 62.1%, mentre la seconda (23.58-1.48) ha avuto 10 milioni 153 mila telespettatori, con uno share del 72.1%. La proclamazione del vincitore (1.49-1.56) è stata vista da 6 milioni 422 mila persone, con uno share del 73.4%. Il picco di ascolto è stato registrato alle 22.38 con 16 milioni 894 mila, quello di share all'1.47 con l'81.2%. Per quanto riguarda i contatti, hanno sfiorato i 29 milioni, con 28 milioni 709 ...

