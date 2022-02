Pechino 2022 | Malagò | “Fischnaller è l’erede di Zoeggeler | il bronzo è un miracolo”

Leggi su sportface

(Di domenica 6 febbraio 2022) “E’ una medaglia alla quale tenevamo tantissimo. Ci avevamo puntato già quattro anni fa a PyeongChang. Purtroppo in Corea Dominik fu beffato per soli due millesimi di secondo. Oggi si è preso la sua grande rivincita. Sono felice per lui, per Armin, per la Federazione. Hanno lavorato seriamente e duramente in questi anni e oggi possiamo dire che l’Italia ha trovatodi, soprattutto in prospettiva Milano Cortina 2026. Considerando che in Italia non abbiamo una pista, questa medaglia si può definire quasi un. Permettetemi infine di rivolgere un saluto allo sfortunato Kevin al quale do appuntamento tra quattro anni a Cortina”. Queste le parole del presidente del Coni Giovannidopo ilnello slittino di Dominikalle Olimpiadi ...