Papa Francesco stasera ospite di Fazio a Che Tempo Che Fa | ecco perché

Advertising

chetempochefa : “L’attitudine umana più vicina alla grazia di Dio è l’umorismo.” - Papa Francesco questa domenica sarà a #CTCF da… - chetempochefa : Questa sera, dalle 20.00 su @RaiTre, Papa Francesco a #CTCF da Fabio Fazio. @Pontifex_it @fabfazio - Tg3web : Papa Francesco ha ricevuto in udienza una rappresentanza dei sindaci dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia: '… - vincenzodaddett : - Armarosono : RT @barbarajerkov: Papa Francesco e il Messaggero! -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Sarà Sua Santitàl'ospite in esclusiva della puntata di Che Tempo Che Fa, in onda stasera, domenica 6 febbraio, alle 20.00 su Rai3. Non è comparabile alla telefonata seppur straordinaria che un ...Partecipazione straordinaria dia ' Che tempo che fa' . Neanche a dirlo sarà la prima volta di un Pontefice ospite di un talk show televisivo, per giunta non uno qualsiasi, ma un programma fra i più popolari della tv ...Così il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad commenta su Facebook la sua foto con Papa Francesco oggi all’udienza dei sindaci in Vaticano. “Io pregherò per voi sindaci e per le vostre Comunità, ma ...La delegazione dei sindaci, che ha salutato Papa Francesco indossando la fascia tricolore, era guidata dal presidente di Anci, Antonio Decaro. (TeleNicosia) Mario Conte era presente in doppia veste: ...