Osimhen-Petagna, Napoli corsaro a Venezia: ora il primo posto è più vicino (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli batte il Venezia 2-0 nella sfida delle 15 valevole per la 24/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputata sul terreno dello stadio Pierluigi Penzo. Continua la marcia degli azzurri grazie ad una rete di testa di Osimhen, arrotondata da Petagna al termine di un recupero extralarge per uno scontro tra Mariani e Ebuehi – il terzino poi si farà espellere a tempo scaduto per un fallo su Mertens. Venezia Napoli 0-2 Marcatori: 59? Osimhen (N), 98? Petagna. Venezia (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance (77? Fiordilino), Crnigoj (70? Busio), Ampadu (77? Nsame); Johnsen (70? Aramu), Okereke, Nani (62? Henry). A disposizione: Romero, Modolo, Svoboda, Molinaro, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIlbatte il2-0 nella sfida delle 15 valevole per la 24/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputata sul terreno dello stadio Pierluigi Penzo. Continua la marcia degli azzurri grazie ad una rete di testa di, arrotondata daal termine di un recupero extralarge per uno scontro tra Mariani e Ebuehi – il terzino poi si farà espellere a tempo scaduto per un fallo su Mertens.0-2 Marcatori: 59?(N), 98?(4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance (77? Fiordilino), Crnigoj (70? Busio), Ampadu (77? Nsame); Johnsen (70? Aramu), Okereke, Nani (62? Henry). A disposizione: Romero, Modolo, Svoboda, Molinaro, ...

