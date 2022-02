Osimhen | ' Obiettivo scudetto' Spalletti | ' Lui ha qualità | ma va servito meglio'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen Obiettivo

'Penso che dobbiamo andare step by step e guardare una partita alla volta - continua- . Non sarà facile con l'Inter, sappiamo che affrontiamo una grande squadra ma siamo sulla giusta ...Commenta per primo Victor, attaccante del Napoli , parla al microfono di Dazn dopo il successo sul campo del Venezia: ... L'può essere anche lo scudetto'.Per il Napoli (3 Under 2,5 di fila in trasferta) sembra giunto il momento di tornare a regalare l’Over 2,5. L’undici allenato da Luciano Spalletti al momento in trasferta ha fatto registrare 7 ...Victor Osimhen non segnava in SerieA dal 17 ottobre scorso, 112 giorni fa - ciascuno dei suoi ultimi due gol è arrivato di testa, dopo che solo uno dei suoi primi 14 nella competizione era stato ...