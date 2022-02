"Ora riesco a respirare". Red Canzian, un drammatico video dall'ospedale: la sofferenza sul suo volto | Guarda (Di domenica 6 febbraio 2022) Un video toccante, quello pubblicato da Red Canzian direttamente dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è ricoverato ormai da un mese. Sta bene, il bassista dei Pooh, ma il suo volto affaticato tradisce la sofferenza di questi giorni. L'artista ha voluto rivolgere un messaggio a tutti i fan che in queste settimane si sono preoccupati per lui. Con piumino e berretto per proteggersi dal freddo dell'inverno, ecco che Canzian afferma: "Ciao a tutti, è passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero e oggi per la prima volta sono uscito a respirare a respirare l'aria quella vera, quella vera che mi mancava, mi mancava tanto". E ancora, aggiunge: "Io dovrò restare qui ancora 3 o 4 settimane perché la cura antibiotica ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Untoccante, quello pubblicato da ReddirettamenteCa' Foncello di Treviso, dove è ricoverato ormai da un mese. Sta bene, il bassista dei Pooh, ma il suoaffaticato tradisce ladi questi giorni. L'artista ha voluto rivolgere un messaggio a tutti i fan che in queste settimane si sono preoccupati per lui. Con piumino e berretto per proteggersi dal freddo dell'inverno, ecco cheafferma: "Ciao a tutti, è passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero e oggi per la prima volta sono uscito al'aria quella vera, quella vera che mi mancava, mi mancava tanto". E ancora, aggiunge: "Io dovrò restare qui ancora 3 o 4 settimane perché la cura antibiotica ...

