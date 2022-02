Olp: Consiglio centrale discute linea e nuovo Segretario (Di domenica 6 febbraio 2022) Dalla linea dell'organizzazione al nome del nuovo Segretario generale dell'Olp. Questi i dossier sul tavolo della riunione di questa sera a Ramallah in Cisgiordania - presieduta dal presidente Abu ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 6 febbraio 2022) Dalladell'organizzazione al nome delgenerale dell'Olp. Questi i dossier sul tavolo della riunione di questa sera a Ramallah in Cisgiordania - presieduta dal presidente Abu ...

Olp: Consiglio centrale discute linea e nuovo Segretario - Medio Oriente

(ANSA) - TEL AVIV, 06 FEB - Dalla linea dell'organizzazione al nome del nuovo segretario generale dell'Olp. Questi i dossier sul tavolo della riunione di questa sera a Ramallah in Cisgiordania - presieduta dal presidente Abu Mazen - del Consiglio centrale palestinese, organo decisionale dell'Olp stesso.

