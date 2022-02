Olimpiadi di Pechino 2022: medaglia di bronzo per l’Italia con lo slittino di Fischnaller. E ariva Sofia Goggia (Di domenica 6 febbraio 2022) Italia nuovamente sul podio alleOlimpiadi invernali di Pechino 2022. Dominik Fischnaller è bronzo nello slittino (singolo maschile). Si tratta della terza medaglia per l'Italia dall'inizio dei Giochi invernali. E Sofia Goggia sta per arrivare in Cina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 6 febbraio 2022) Italia nuovamente sul podio alleinvernali di. Dominiknello(singolo maschile). Si tratta della terzaper l'Italia dall'inizio dei Giochi invernali. Esta per arrivare in Cina L'articolo proviene da Firenze Post.

